Путин и Харири провели телефонные переговоры по ситуации в Ливане

Москва, 15 апреля. Президент России Владимир Путин и премьер Ливана Саад Харири провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двустороннее сотрудничество.

Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер и ливанский премьер говорили о поставках в страну российских вакцин от коронавируса, возвращении сирийских беженцев и внутриполитической ситуации в республике, передает ТАСС. Также речь шла об укреплении торгово-экономических связей между двумя государствами.

«С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана», — говорится в сообщении.

Что касается региональной повестки дня, то лидеры стран выразили готовность оказать содействие для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, которые в данный момент проживают в Ливане.

По завершению переговоров Путин поздравил Харири всем мусульман Ливанской Республики с наступлением месяца Рамадан.

Ранее стало известно, что Ливан решил двое увеличить свою акваторию у спорной морской границы с Израилем.