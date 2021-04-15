Скриптонит лично поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения в шоу Максима Галкина

Москва, 15 апреля. Популярный казахстанский рэпер Адиль Жалелов (Скриптонит) появился в шоу Максима Галкина «Музыкалити», чтобы поздравить певицу Аллу Пугачеву с 72-летием и вручить ей букет роз.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и Юлия Зиверт стали гостьями шоу Максима Галкина. Юморист заявил, что в этот особенный день не зря надел «золотые штаны», потому что будет праздновать день рождения любимой супруги. Он приготовил несколько сюрпризов для Аллы Борисовны.

«Один человек отказался записывать для тебя видео. Просто, узнав о твоей любви, он не мог не прийти лично. И как всегда он пришел с какими-то растениями. Аллу сегодня поздравит ее любимый исполнитель Скриптонит!» — заявил Галкин.

В студии «Музыкалити» тут же появился Адиль Жалелов с букетом нежных роз. Примадонна была очень удивлена его галантности и от всей души поблагодарила рэпера. Она пожелала ему выдержи и терпения, чтобы достичь того уровня, когда артист доволен сам собой. Свою симпатию к исполнителю Пугачева объяснила искренностью его творчества.

«Меня поражает, что он настолько правильно выражает свои мысли. Вот так могут писать только люди, которые зациклены на честности, на чистоте, ненавидят фальш. Я понимаю, что он поет о себе, о своем ощущении, о своем осмыслении, там действительно есть личность. Мне нравится, как он говорит о сегодняшнем, то что видит», — объяснила артистка.

Ранее сообщалось, что одним из первых с днем рождения Пугачеву поздравил композитор Игорь Николаев. Он опубликовал в своем Instagram трогательные слова в адрес певицы и пожелал ей большой любви.