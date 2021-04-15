Мощный взрыв в пригороде Багдада унес несколько жизней

Багдад, 15 апреля. Десятки человек стали свидетелями мощного взрыва, который произошел в пригороде Багдада. По предварительным данным, возле рынка взорвался заминированный автомобиль.

Один из очевидцев заснял последствия взрыва — сейчас там бушует мощный пожар, прилегающая территория окутана дымом.

Данные о количестве убитых и раненых разнятся. По неофициальной информации, на месте погибли пять человек, 18 получили ранения и ожоги. Рядом с местом взрыва был расположен склад по продаже кислорода, что еще сильнее усугубило последствия.