Песня Zivert и Басты довела Пугачеву до слез

Москва, 15 апреля. Примадонна российский эстрады Алла Пугачева и певица Юлия Зиверт (Zivert) стали гостьями программы Максима Галкина «Музыкалити».

Алла Борисовна очень тепло приветствовала свою молодую коллегу. Она заявила, что счастлива видеть Zivert и отметила ее харизму. Певице импонирует образ Юлии, ее прическа, «навороты на голове». Супруга Максима Галкина призналась, что одна из композиций Zivert буквально довела ее до слез.

«Вот последняя песня, я знаю, бестселлер. С Бастой это песня, от которой я рыдала просто», — поделилась своими впечатлениями Пугачева.

Галкин пошутил, что Юлия Зиверт виновата в том, что заставила его жену рыдать. Ведущий «Музыкалити» обратил внимание зрителей на свои «золотые штаны» и объяснил, почему так «вырядился». Оказалось, что он решил отпраздновать день рождения любимой супруги прямо в студии.

«Мне тоже нужны золотые штаны, это же мой день рождения. Почему мне не выдают?» — пошутила 72-летняя звезда.

Ранее сообщалось, что Примадонну также поздравила ее старшая дочь Кристина Орбакайте. Она назвала звездную мать «центром притяжения» и «своей душой». К поздравлениям для именинницы присоединились ее коллеги и близкие друзья.