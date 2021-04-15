Физики-теоретики из Microsoft предложили считать Вселенную самообучающимся компьютером

Вашингтон, 15 апреля. Вселенная способна самообучаться, как компьютер с искусственным интеллектом, заявила команда физиков-теоретиков из Microsoft.

Физические законы непостоянны, изменения необходимы для продолжения существования Вселенной. Эти процессы похожи на те, что происходят в нейросетях при машинном обучении. Согласно теории ученых, Вселенная самообучается собственным законам. Препринт статьи опубликован в репозитории arxiv.org.

Авторы статьи выдвинули теорию, что Вселенная возникла не в результате Большого взрыва, а из обычного взаимодействия между частицами. Законы ученые описывают как необратимые, их эволюция однонаправленная. Это значит, что Вселенная не может вернуться к предыдущему состоянию. Материал физиков не имеет окончательных выводов и не прошел рецензирование.

Во Вселенной существуют формы материи и энергии, которые пока не поддаются научному объяснению. Исследователи проанализировали субатомные частицы мюоны и выяснили, что они не подчиняются общепринятым законам физики. Это может изменить представление о Вселенной, считают ученые.