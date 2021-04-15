Посольство Франции советует гражданам покинуть Пакистан из-за протестов

Париж, 15 апреля. Французские власти призвали своих граждан временно уехать из Пакистана в целях собственной безопасности.

Посольство Франции в Пакистане рекомендовало своим соотечественникам временно покинуть страну, где наблюдается «напряженная обстановка» и продолжаются массовые протесты.

Митинги идут в Пакистане уже несколько месяцев. Поводом стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона. Он официально поддержал журнал Charlie Hebdo, опубликовавший карикатуры на Пророка Мухаммеда.

На прошлой неделе произошли серьезные стычки протестующих с полицией Пакистана. Последним пришлось применить слезоточивый газ и водометы против тысяч сторонников исламистской партии «Техрик-и-Лабиак Пакистан» после ареста ее лидера Саада Ризви, сообщал ФАН. Ранее Ризви требовал выслать из страны посла Франции и угрожал властям протестами.