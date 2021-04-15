Кинологи объяснили, почему нельзя оставлять собак на привязи у магазина

Москва, 15 апреля. Оставляя свою собаку на привязи у магазина, хозяин подвергает питомца сразу нескольким потенциальным опасностям, предупредили в пресс-службе Российской кинологической ассоциации.

Оставленных без присмотра породистых собак нередко крадут с целью выкупа или перепродажи. Даже беспородного пса могут увести с такой же целью. Мошенники понимают, что потенциальные хозяева будут готовы заплатить за потерявшегося питомца.

Некоторые люди замечают долго находящуюся в одиночестве собаку, решают, что хозяин ее оставил, и забирают «потерявшегося» с собой. Питомцев без чипа или контактов хозяев на ошейнике обнаружить практически невозможно. Кроме того, нахождение в одиночестве для пса представляет значительный стресс, сообщают «Вести Подмосковья».

Собаки могут впадать в депрессию из-за длительной разлуки или смерти хозяина, а также в случае других серьезных потрясений. Вывести любимца из тревожного состояния помогут любовь и ласка к нему, сообщил кинолог Владимир Голубев.