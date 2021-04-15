Журналисты незаконно завладели записями разговоров по делу о крушении самолета рейса MH17

Схипхол, 15 апреля. Записи телефонных разговоров одного из фигурантов по делу о крушении самолета MH17 Сергея Дубинского попали к журналистам незаконным путем.

Об этом заявила прокурор Манон Риддербекс в ходе слушания 15 апреля. Она сказала, что некоторые записи разговоров приобщены прокуратурой к делу и не предоставлялись посторонним.

Голландская сторона обращалась по указанному вопросу к украинским властям, и те сообщили, что располагают большим количеством записей переговоров Дубинского, к которым имеют доступ многие стороны.

Риддербекс подчеркнула, что записи, попавшие к голландским СМИ, имеются только у следствия. По ее словам, это означает, что материалы оказались в руках журналистов незаконным путем.

Ранее представители прокуратуры отказывались комментировать утечку информации по делу о крушении самолета рейса MH17.