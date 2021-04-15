Байден подписал указ о введении антироссийских санкций

Вашингтон, 15 апреля. Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении Российской Федерации. Об этом проинформировали в Белом доме.

Американские ограничения коснутся 32 российских физических лиц и организаций. В санкционный список попали шесть технологических компаний.

Плюс ко всему США приняли решение о высылке десяти российских дипломатов, поскольку некоторые сотрудники дипломатического представительства в Вашингтоне якобы входят в состав «спецслужб» РФ.

Как стало известно ранее, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности России ответить на санкции Соединенных Штатов.