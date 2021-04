«ФАН повсюду»: как давно Голливуд поклоняется Сатане и кто из звезд вдохновлялся им

В конце марта креативная компания MSCHF из Бруклина и американский рэпер Lil Nas X разработали кроссовки Satan Shoes («Сатанинская обувь»), в которых, как утверждается, использована человеческая кровь. За основу были взяты Nike Air Max 97 — спортивный бренд заявил, что не связан с этим, и обратился в суд. Кроме того, незадолго до выпуска «сатанинских» кроссовок Lil Nas X опубликовал не менее провокационный клип Montero (Call Me by Your Name), в котором он соблазняет дьявола.

Вместе с соавторами Telegram-каналов «Рыбарь» и «Секс, картели, Фрида Кало» обсуждаем как давно Голливуд поклоняется Сатане, почему сатанисты стали одним из флагманов антитрамповского движения и кого они считают «злом».

В выпуске:

Почему компания Nike в короткие сроки публично отстранилась от истории с «сатанинскими» кроссовками?

Кто из американского шоубизнеса вдохновлялся образом Сатаны?

Чем отличаются Церковь Сатаны и Сатанинский храм в США?

Что из себя представляет «Розовая месса»?

Кого американские сатанисты считают «злом»?

Почему сатанисты стали одним из флагманов антитрамповского движения в США?

Как давно Голливуд поклоняется Сатане?

Проявления сатанизма в современной культуре США.

