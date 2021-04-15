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«ФАН повсюду»: как давно Голливуд поклоняется Сатане и кто из звезд вдохновлялся им
Федеральное агентство новостей  / 
Весь мир

«ФАН повсюду»: как давно Голливуд поклоняется Сатане и кто из звезд вдохновлялся им

Подкаст о современном сатанизме в США и его проявлениях в культуре.

В конце марта креативная компания MSCHF из Бруклина и американский рэпер Lil Nas X разработали кроссовки Satan Shoes («Сатанинская обувь»), в которых, как утверждается, использована человеческая кровь. За основу были взяты Nike Air Max 97 — спортивный бренд заявил, что не связан с этим, и обратился в суд. Кроме того, незадолго до выпуска «сатанинских» кроссовок Lil Nas X опубликовал не менее провокационный клип Montero (Call Me by Your Name), в котором он соблазняет дьявола. 

Вместе с соавторами Telegram-каналов «Рыбарь» и «Секс, картели, Фрида Кало» обсуждаем как давно Голливуд поклоняется Сатане, почему сатанисты стали одним из флагманов антитрамповского движения и кого они считают «злом».

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В выпуске: 

Почему компания Nike в короткие сроки публично отстранилась от истории с «сатанинскими» кроссовками?

Кто из американского шоубизнеса вдохновлялся образом Сатаны?

Чем отличаются Церковь Сатаны и Сатанинский храм в США?

Что из себя представляет «Розовая месса»?

Кого американские сатанисты считают «злом»?

Почему сатанисты стали одним из флагманов антитрамповского движения в США?

Как давно Голливуд поклоняется Сатане?

Проявления сатанизма в современной культуре США.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс. МузыкеВК-подкастах, в Telegram-канале «Международный ФАН» и Youtube. Также доступна мобильная версия.

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