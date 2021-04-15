Певица Манижа сравнила себя с Аллой Пугачевой

Москва, 15 апреля. Певица Манижа Сангин заявила, что если займет 13 место на Евровидении, то не будет расстраиваться, поскольку в 1977 году Алла Пугачева на этом же конкурсе заняла 15 место.

Известная таджикская и российская вокалистка рассказала, что на национальном отборе ее с самого начала поддерживал Филипп Киркоров. Поп-король заявил, что «пришло время Манижи» и нужно «всех порвать». При этом артистка сравнила свое будущее выступление на Евровидении с номером Аллы Пугачевой.

«Ну даже если 13 место. Ну вон Алла Борисовна Пугачева тоже ездила. Разве это сделало ее хуже?» — заметила Сангин в эфире YouTube- шоу «Алена, блин!»

Манижа поздравила Аллу Борисовну, которой 15 апреля исполнилось 72 года, с днем рождения. Молодая артистка заявила, что очень любит и уважает свою старшую коллегу. По словам Сангин, Примадонна своей жизнью и творчеством доказала, что «все возможно».

Ранее сообщалось, что Пугачеву с днем рождения поздравил супруг Максим Галкин, а также дети пары — Лиза и Гарри. Юморист запечатлел эмоции жены в момент, когда она увидела сюрприз от близких. Певица получила от них огромный торт с клубникой и несколько букетов роз.