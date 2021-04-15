Потоп на Московской улице в Кирове ликвидирован коммунальщиками

Киров, 15 апреля. Сотрудники кировских коммунальных служб ликвидировали потоп на Московской улице. Накануне в Сети появилось видео, как мужчина плывет на лодке по затопленной водой проезжей части.

Ролик был опубликован в социальных сетях 14 апреля. На кадрах видно, как местный житель плывет на лодке по затопленной проезжей части. В этот же день на объект выехали специалисты дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ) и АО «Гордормостстрой», информирует пресс-служба администрации Кирова.

«Данный участок дороги находится в низине. Днем 14 апреля в Кирове установилась теплая солнечная погода, что привело к обильному таянию снега», — сообщили коммунальщики.

Сотрудники служб приняли решение слить все образовавшуюся на транспортной артерии воду в канализацию. Подрядчики также очистили водосточные трубы от скопившегося мусора, сообщает «Свой кировский.рф».

Власти Сахалинской области приведут в порядок дороги в регионе к майским праздникам. Об этом рассказал губернатор региона Валерий Лимаренко.