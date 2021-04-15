Путин потребовал избавиться от абсурдных требований в социальной сфере

Москва, 15 апреля. Президент России Владимир Путин назвал некоторые требования в социальной сфере страны унизительными и потребовал от них избавиться.

Глава государства поручил Правительству РФ и профильной комиссии Госсовета и АСИ проанализировать жизненные ситуации граждан, а также пристально изучить подзаконные акты в социальной сфере. По результатам этой работы необходимо убрать бессмысленные и даже унижающие людей бюрократические процедуры, потребовал Путин.

Социальная политика России должна быть ориентирована на нужды граждан. Жители страны должны без труда получать необходимые услуги. Президент РФ предложил обсудить конкретные шаги по реализации Национальной социальной инициативы (НСИ) на заседании вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ.