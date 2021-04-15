В Лиге военных дипломатов рассказали, когда российский посол вернется в США

Действия США — это серьезный жест и предупреждение об ухудшении межгосударственных отношений и дипломатической практики. Таким мнением поделился Владимир Винокуров, профессор дипломатической академии МИД РФ, вице-президент Лиги военных дипломатов, доктор исторических наук, в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

Напомним, с 21 марта посол России в США Анатолий Антонов находится в Москве. Российский посол был вызван в Москву для консультаций после оскорбительных высказываний Джо Байдена. И 7 апреля в российском МИД заявили, что возвращение Антонова — это не «вопрос ближайших дней».

Владимир Винокуров обратил внимание, что такой жест на Западе не заметили из-за информационной войны. Он добавил, что пока вопрос с возвращением российского посла в США не решается.

«Сегодня мы знаем, что помощник президента Ушаков принял посла Салливана и заявил, что если они примут очередные санкции — будет резкая реакция с нашей стороны. Антонов находится в Москве, ведет консультации, но пока не решен вопрос о его возвращении в США, поскольку американцы машут перед нами санкциями и вмешательством. Они хотят с помощью своих правил объявить дипломатов-разведчиков персонами нон грата. Чтобы не нарушать венскую конвенцию и не высылать просто дипломатов, они нашли новую лазейку в новых, никем не утвержденных правилах», — поделился мнением эксперт.

Спикер заявил, что американские представители потеряли весь талант демократии и стали похожи на «дворовых хулиганов».

«Они говорят, что у них резкое сокращение персонала в генконсульствах России, поэтому визы ждут месяцами. Это такая мелкая пакость. Такой пакостью мы не будем отвечать зеркально. Мы не против населения страны, потому что это — антигуманные меры», — сказал Винокуров.

Ранее политолог Дмитрий Родионов рассказал, как Россия должна разговаривать с США.