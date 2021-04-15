Немецкий бизнес раскритиковал позицию США по «Северному потоку — 2»

Берлин, 15 апреля. Газопровод «Северный поток — 2» не представляет угрозы, он послужит увеличению предложения и стабилизации цен, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики.

Проект реализуется в соответствии с действующим законодательством Евросоюза и не увеличивает энергетической зависимости от России, а также не представляет собой никакой опасности для энергоснабжения Польши и Украины, подчеркивается в сообщении.

«США следует понимать, что «Северный поток — 2» реализуется в ЕС в соответствии с текущими правовыми нормами и что внешнее вмешательство в форме экстерриториальных санкций подрывает суверенитет Германии и ЕС, а также наносит ущерб международному праву», — указал председатель комитета Оливер Хермес.

В документе обращается внимание на то, что США, несмотря на угрозы санкций, активно реализуют собственные энергетические проекты с Москвой: импорт российской нефти достиг рекордных объемов.

Окончание строительных работ по «Северному потоку — 2» ожидается не позднее лета текущего года, сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.