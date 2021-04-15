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Манижа впервые рассказала о личной жизни

Манижа впервые рассказала о личной жизни

Москва, 15 апреля. Известная таджикская и российская певица Манижа Сангин впервые поделилась подробностями личной жизни. Звезда заявила, что у нее есть молодой человек.

Манижа, которая представит Россию на конкурсе Евровидение в Роттердаме, рассказала, что сильно влюблена. Она призналась, что сознательно скрывает от общественности своего парня.

«Я убедилась, что личную жизнь надо прятать. Люди порой так любят все перевирать и переворачивать. Я все это выдержу, но я не знаю, как выдержат это мои близкие, мой молодой человек. Это наше обоюдное согласие, что мы не хотим раскрывать нашу личную жизнь», — рассказала вокалистка в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Сангин добавила, что все еще помнит свою первую детскую любовь. Это был мальчик, который играл бременского музыканта, а сама Манижа хотела быть принцессой. Но ее мечта не сбылась — будущая артистка получила роль Разбойницы. Она посетовала, что так и не призналась в своих чувствах этому мальчику.

Ранее сообщалось, что певица Татьяна Буланова заступилась за Манижу после обрушившейся на нее волны негатива. Звезда девяностых заявила, что ей понравилась песня Сангин «Русская женщина».

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