Актриса Мария Горбань оригинально сообщила о второй беременности

Москва, 15 апреля. Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань официально подтвердила, что находится в ожидании второго ребенка. Сообщила о своей беременности актриса с обложки модного журнала.

Внимательные поклонники давно заподозрили, что Мария Горбань находится в интересном положении. Они обратили внимание, что в последнее время звезда публикует фото в соцсетях, сделанные только крупным планом, а на видео и в прямых эфирах старательно прячет живот. Наконец сама актриса ответила на волнующий фанатов вопрос.

В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фото с обложки глянцевого журнала, на котором позирует с заметно округлившимся животом. К нему трогательно прильнула старшая дочь Горбань — шестилетняя Стефания.

«Это волнительно и очень долгожданно, — призналась Горбань. — Ничего от вас не скроешь… я действительно ношу прекрасное внутри себя!» — призналась 34-летняя звезда.

Подписчики тут же стали поздравлять актрису с предстоящим прибавлением в семье. А сама Мария Горбань в разделе Stories поблагодарила всех за теплые слова и пошутила, что наконец-то сможет снимать себя в зеркале в полный рост.

«Машулик! Поздравляю»; «Легкой беременности!»; «Искренне рада за вас», — написали фанаты.

Первую наследницу звезда родила в браке с осветителем Олегом Филатовым. После развода Мария Горбань на протяжении многих лет состояла в отношениях с оператором Кириллом Зоткиным. В конце марта этого года актриса призналась, что они сыграли тайную свадьбу во время пандемии.