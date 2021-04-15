Пандемия привела к росту числа самоубийств среди чернокожих в США — исследование

Вашингтон, 15 апреля. С начала пандемии смертность от самоубийств увеличилось среди афроамериканцев, в то время как тогда как среди белого населения показатель сократился. Об этом сообщается в недавнем исследовании, опубликованном журналом Американской медицинской ситуации (JAMA).

Вопреки прогнозам об ухудшении состояния психического здоровья американцев в связи с социальной изоляцией, экономическим кризисом и высокой смертностью, количество самоубийств в США в 2020 году сократилось на 5% по сравнению с предыдущим годом — с 47,5 тыс. человек до 44,8 тыс.

Однако в то время как смертность от самоубийств в целом сократилась, предварительные данные говорят о том, что ее показатели растут среди афроамериканцев, а также американцев азиатского происхождения, испаноязычного населения и представителей коренных народов. Наиболее подвержены суициду молодые афроамериканцы.

Исследования проводились только в штатах Иллинойс, Мэриленд и Коннектикут, и на данный момент не доказано, что этот тренд актуален для всей страны.

«Мы не можем делать смелые заявления, пока у нас не будет официальных данных на общенациональном уровне. Вполне возможно, что рост числа самоубийств среди чернокожих произошел только в некоторых районах», — отмечает ведущий исследователь в Центре по предотвращению самоубийств Национальной детской больницы в штате Огайо Ариэль Шефтол.

Между тем только в штате Мэриленд в 2020 году количество суицидов среди чернокожего населения увеличилось в два раза по сравнению с 2019 годом.

«Чернокожее население штата Мэриленд больше пострадало от COVID-19, с более высоким числом заражений и более высокой смертностью. Таким образом, пандемия ударила по афроамериканцам в штате намного сильнее, чем по белому населению. Это могло стать одной из причин увеличения количества суицидов», — отметил один из организаторов исследования, доктор медицинских наук Пол Нестадт из Департамента психиатрии и поведенческого здоровья в Медицинской школе Джона Хопкинса.

Он подчеркнул, что причиной высоких показателей суицида могло стать то, что чернокожие в США, включая Мэриленд, в целом испытывают больше трудностей с доступом к здравоохранению.