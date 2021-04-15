США решили ввести санкции против суверенного долга России. События дня. ФАН-ТВ

США решили ввести санкции против суверенного долга России
В США готовы выслать десять наших дипломатов и ввести новые санкции, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, ограничения коснутся как должностных лиц, так и компаний. Утверждается, что официально объявить об этом могут уже сегодня. Повод все тот же, в качестве причины вновь выступают голословные обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы и участии России в кибератаках на компанию SolarWinds. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту новость и отметил, что в случае, если Вашингтон введет новые ограничительные меры, Москва готова действовать по принципу взаимности.
В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко
В телефонном разговоре Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили визит президента Белоруссии в Азербайджан и ситуацию в Карабахе. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.
«Обсуждены некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений», — говорится в сообщении.
Также оба президента выразили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских отношений.
Суд приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ
В Перовском суде Москвы сегодня рассмотрели дело в отношении Любови Соболь о незаконном проникновении в чужую квартиру. Суд постановил признать соратницу Навального виновной и приговорил ее к году исправительных работ. Также из ее зарплаты будут удерживать 10% в доход государства. Кроме того, Любовь Соболь обязана отмечаться в надзорном органе. Испытательный срок составляет один год. Судья подчеркнул, что несоблюдение требований повлечет за собой замену условного срока на реальный. Преступление было совершено в конце прошлого года. Соболь обманом проникла в подъезд и добилась того, что пострадавшая пенсионерка открыла ей дверь квартиры. Юрист грубо оттолкнула хозяйку и принялась бесцеремонно осматривать помещение, несмотря на протесты потерпевшей.
В Петербурге попрощались с погибшим во время пожара спасателем
В Петербурге на Серафимовском кладбище началась церемония прощания с командиром отделения пожарной части Ильей Белецким. Сотрудник МЧС погиб 12 апреля при тушении пожара на «Невской мануфактуре». Власти Петербурга приняли решение наградить пожарного посмертно. Также медали вручат спасателям, пострадавшим при ликвидации огня.