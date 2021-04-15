США решили ввести санкции против суверенного долга России. События дня. ФАН-ТВ

США решили ввести санкции против суверенного долга России В США готовы выслать десять наших дипломатов и ввести новые санкции, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, ограничения коснутся как должностных лиц, так и компаний. Утверждается, что официально объявить об этом могут уже сегодня. Повод все тот же, в качестве причины вновь выступают голословные обвинения во вмешательстве Москвы в американские выборы и участии России в кибератаках на компанию SolarWinds. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту новость и отметил, что в случае, если Вашингтон введет новые ограничительные меры, Москва готова действовать по принципу взаимности.

В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко В телефонном разговоре Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили визит президента Белоруссии в Азербайджан и ситуацию в Карабахе. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля. «Обсуждены некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских союзнических отношений», — говорится в сообщении. Также оба президента выразили настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-белорусских отношений.

Суд приговорил Любовь Соболь к году исправительных работ В Перовском суде Москвы сегодня рассмотрели дело в отношении Любови Соболь о незаконном проникновении в чужую квартиру. Суд постановил признать соратницу Навального виновной и приговорил ее к году исправительных работ. Также из ее зарплаты будут удерживать 10% в доход государства. Кроме того, Любовь Соболь обязана отмечаться в надзорном органе. Испытательный срок составляет один год. Судья подчеркнул, что несоблюдение требований повлечет за собой замену условного срока на реальный. Преступление было совершено в конце прошлого года. Соболь обманом проникла в подъезд и добилась того, что пострадавшая пенсионерка открыла ей дверь квартиры. Юрист грубо оттолкнула хозяйку и принялась бесцеремонно осматривать помещение, несмотря на протесты потерпевшей.