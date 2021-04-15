ФБК использует «Альянс» Васильевой для сбора персональных данных россиян

Команда Анастасии Васильевой опубликовала призыв к коллегам-медикам поддержать Алексея Навального. Характер помощи не разглашается — чтобы узнать подробности, врачей просят оставить персональные данные.

Навальный отбывает срок в ИК-2 по делу о мошенничестве. За время заключения он сообщал о болях в спине, потере чувствительности рук и ног, температуре и угрозе туберкулеза. Блогера обследовали на аппарате МРТ, обеспечили медикаментами, а также созвали консилиум врачей. Тем не менее заключенный жалуется на «отсутствие» медпомощи и настаивает на допуске в колонию выбранного специалиста. Чтобы добиться выполнения требований, блогер объявил голодовку.

Соратники главы «Альянса врачей» (признан иноагентом) призывают неравнодушных медиков оказать помощь Навальному. Чтобы узнать подробности, предлагается заполнить Google-форму по ссылке, оставив персональные данные. Авторы обращения просят обязательно указать электронную почту, остальные данные — ФИО, город, телефон и ник в Telegram — приводятся по желанию.

ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ/СООБЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ НКО-ИНОАГЕНТ «АЛЬЯНС ВРАЧЕЙ»

«К сожалению, Алексею Навальному становится все хуже. Его жизнь абсолютно реально находится в данный момент под серьезной угрозой. Мы очень просим всех медиков, кто готов помогать, заполнить форму. Мы с Вами свяжемся и постараемся все вместе сделать так, чтобы адекватное лечение было предоставлено как ему, так и другим заключенным», — сообщают в команде Васильевой.

«Альянс» Васильевой аффилирован с ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального, который располагает рядом баз с персональной информацией россиян. Руководству фонда известны имена и примерный уровень дохода донаторов, адреса электронных почт людей, подписанных на рассылку, места жительства участников «Умного голосования», а также адреса и почты готовых выйти на вечерний митинг.

Как отмечают эксперты, при единовременном сопоставлении данных ФБК может идентифицировать сторонников с высокой точностью. Возможно также составление единой подробной базы, которую можно продать бизнесменам или спецслужбам, а также использовать в своих целях.

Ранее менеджер проектов ФБК Леонид Волков подтверждал сопоставление баз данных якобы для выявления ботов на сайте-карте. Руководитель отдела расследований ФБК Мария Певчих признавалась в намерении задействовать обратную связь с участниками митинга и после мероприятия, чтобы призывать их выполнять задания фонда. Она убеждена, что люди будут «с удовольствием» раздавать листовки и выполнять работу в соцсетях.

Вызывает беспокойство и отсутствие данных о характере помощи Навальному, которую готова оказать команда Васильевой. Ради поддержки блогера 6 апреля ее «Альянс» устроил незаконную акцию у стен ИК-2 в Покрове. Можно предположить, что и на этот раз планы Васильевой могут выйти за рамки закона.