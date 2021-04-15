СМИ: Байден дал понять Путину, что хочет стабильных отношений с Россией

Вашингтон, 15 апреля. Американский президент Джо Байден дал понять своему коллеге из России Владимиру Путину, что Белый дом планирует наладить стабильность в отношениях с Кремлем.

Об этом сообщили американские журналисты, ссылаясь на советника президента Соединенных Штатов.

Как стало известно ранее, Байден пригласил Владимира Путина на личную встречу во время телефонного разговора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что двусторонние переговоры не будут организованы в ближайшие недели.