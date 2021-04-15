«Они — прототипы диктаторов»: президент Бразилии обвинил губернаторов из-за COVID-19

Бразилиа, 15 апреля. Президент Жаир Болсонару обвинил губернаторов штатов Бразилии в «диктатуре» из-за введения карантинных ограничений для сдерживания пандемии COVID-19. Заявления президента стали ответом на создание специальной комиссии, которая расследует действия, предпринятые для борьбы с вирусом, сообщает TeleSur.

«Сегодня перед вами — наглядный пример того, что такое коммунизм и кем являются эти прототипы диктаторов, которые запрещают богослужения, вводят комендантский час, отнимают вашу недвижимость, ограничивают ваше передвижение. Все больше бразильцев теряют работу, доходы и средства к существованию. Хаос стучится в дверь бразильцев», — написал президент в своем Twitter.

- Hoje você está tendo uma amostra do que é o comunismo e quem são os protótipos de ditadores, aqueles que decretam proibição de cultos, toque de recolher, expropriação de imóveis, restrições a deslocamentos, etc... — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 12, 2021

Ранее стало известно, что специальная комиссия расследует причастность Жаира Болсонару к коллапсу системы здравоохранения в Бразилии. Соответствующий запрос, под которым подписался 31 сенатор, был удовлетворен членом Верховного суда Луисом Баррозу. Комиссия из 11 политиков изучит предпринятые главой государства шаги для решения январского кризиса в штате Амазонас и даст общую оценку политике президента в сфере здравоохранения.

After an emphatic Supreme Court ruling, Brazil’s Congress is set to begin investigating Bolsonaro’s handling of the pandemic. Unlikely he’ll be held liable for criminal negligence but @NPTO invokes the weighty Nuremberg trials in framing its importance. https://t.co/zwNnKy69cs — Andre Pagliarini (@apagliar) April 12, 2021

В середине января 2021 года в столице северного штата Амазонас городе Манаус произошел коллапс системы здравоохранения — в больницах закончились места в палатах интенсивной терапии, а врачам приходилось делать больным ручную вентиляцию легких из-за нехватки аппаратов ИВЛ и медицинского кислорода. В очередях умерли десятки пациентов, не дождавшихся помощи. Генеральная прокуратура открыла расследование против экс-министра здравоохранения и президента, поскольку СМИ сообщили, что правительство было осведомлено о тяжелой ситуации за несколько дней до кризиса.

Федеральные власти Бразилии не восприняли уроки Амазонаса и не смогли вовремя предотвратить общенациональный кризис. Быстрое распространение нового и более вирулентного «бразильского штамма» коронавируса привело к перегрузке системы здравоохранения. В марте в больницах всех субъектов бразильской федерации загруженность палат интенсивной терапии превысила 80%, а в очередях на госпитализацию оказались тысячи бразильцев. Март стал самым тяжелым месяцем за время пандемии до настоящего времени: за 31 день от осложнений скончались 66 тысяч жителей Бразилии.

Março de 2021, o mês mais mortal da pandemia no Brasil https://t.co/YLOHPulfjn — Jornal Grande Bahia (@jornalgrandebah) April 3, 2021

Для предотвращения распространения вируса губернаторы многих штатов вновь ввели ограничительные меры, закрыв школы, рестораны, бары, пляжи и церкви. Жаир Болсонару резко раскритиковал меры, принятые главами регионов, заявив, что они наносят удар по экономике и основным правам человека.

Вслед за учреждением парламентской комиссии пропрезидентский депутат Жорже Кажуру опубликовал свой диалог с Жаиром Болсонару о целях и работе комиссии. В разговоре с Кажуру президент настаивал, чтобы комиссия также расследовала действия губернаторов и мэров городов. По мнению Болсонару, если сенаторы запросят отставку судей Верховного суда, это затормозит процедуру расследования его действий в сфере здравоохранения.

ATENÇÃO BRASIL!!! PRESIDENTE BOLSONARO E SENADOR KAJURU TEM UMA CONVERSA CLARA E HONESTA!!! TENHO HISTÓRIA E NÃO ACEITO CPI COVID POLÍTICA E REVANCHISTA! ALESSANDRO, E EU QUEREMOS INVESTIGAR GOVERNADORES E PREFEITOS TAMBEM!!! OUÇAM E COMENTEM SEM PARAR.https://t.co/VZMRc5TTxx — Senador Kajuru (@SenadorKajuru) April 11, 2021

С начала пандемии COVID-19 новым вирусом заразились 13,6 млн жителей Бразилии, 362 тысячи из них скончались от осложнений. К настоящему времени только 8,1 млн бразильцев полностью привились от коронавируса (3,8% населения), еще 25 млн человек получили первую дозу вакцины. Из-за экономического кризиса в 2020 году ВВП Бразилии сократился на 4,1%, официальный уровень безработицы достиг рекордных за несколько лет 14%, а 14 миллионов человек оказались за чертой бедности.