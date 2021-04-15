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Полиция открыла огонь по протестующим в Миннесоте
Global Look Press  /  Imagespace / Keystone Press Agency
Весь мир

Полиция открыла огонь по протестующим в Миннесоте

Законодатели США саботируют реформу полиции на фоне беспорядков из-за полицейского произвола.

Бруклин-Сентер, 15 апреля. Полиция Миннесоты открыла огонь по протестующим в городе Бруклин-Сентер. В городе четвертые сутки продолжаются протесты из-за убийства 11 апреля афроамериканца Данте Райта.

Женщина-полицейская Ким Поттер, которая выстрелила в Данте Райта, перепутав пистолет с полицейским электрошокером, была отстранена от обязанностей. Ей предъявлены официальные обвинения в непреднамеренном убийстве, которые грозят ей десятилетним тюремным заключением. Тем не менее она смогла освободиться под залог в 100 тысяч долларов. На фоне массовых протестов дом Поттер в Бруклин-Сентер был взят под усиленную охрану. Многие ее соседи предпочли покинуть на время свои дома, опасаясь погромов.

В городе продолжаются акции протеста, происходят столкновения протестующих с силами правопорядка, многие магазины и торговые точки оказались разграблены, а другие закрылись в страхе перед погромщиками, которые используют хаос и занятость полиции.

Минувшей ночью крупные столкновения проходили перед полицейским управлением города, которое штурмовали активисты движений Black Lives Matters и Антифа. 14 апреля здание спешно огородили бетонными ограждениями и решетками. Протестующие в ходе ночной попытки штурма забрасывали стражей порядка камнями, в ответ полиция и Нацгвардия открыли огонь, используя резиновые пули.

Среди протестующих были слышны призывы использовать белых людей в качестве живого щита против полиции.

В город введены дополнительные части Национальной гвардии.

Многие пользователи Twitter выражают открытую поддержку силам правопорядка, говоря, что Нацгвардия должна была появиться в городе еще три дня назад. Другие же сравнивают прибытие гвардейцев с «патрулями Ку-клукс-клана».

Нацгвардия США
Global Look Press  / Ivarsson Jerker/Aftonbladet

Убийство Райта вновь подлило масла в непрекращающиеся дискуссии о необходимости ужесточить ответственность офицеров полиции за действия, которые привели к гибели задержанных. Согласно статистике, афроамериканцы страдают от полицейской жестокости в два раза чаще, чем белые. После убийства в мае 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда насилие в отношении чернокожих стало важнейшей темой для внутриамериканской политики.

Конгресс США и администрация президента Джо Байдена вновь заговорили о реформировании полицейских сил в США. На данный момент наиболее актуальными законопроектами в этой области стали проект закона о надзоре за полицией и так называемый Акт Джоджа Флойда, предусматривающий широкую национальную реформу правоохранительных органов.

Однако будущее этих законопроектов туманно — против них выступают профсоюзы и многие сенаторы-республиканцы.

«Все это очень хорошие намерения, но мы знаем, что хорошими намерениями выстлана дорога в ад», — заявила Деанна Хоскинс, бывший советник по вопросам полиции в Департаменте Юстиции.

За 2020 год полиция стала главным пугалом для многих граждан США
unsplash.com  / 

Полиция в США крайне часто применяет огнестрельное оружие — с начала 2021 года сотрудники правоохранительных органов убили 262 человека, многие из которых были не вооружены. Во многом такое ожесточение обусловлено наличием у граждан огромного количества огнестрельного оружия и высокого риска для полицейских получить пулю во время задержания. В то же время в США часто отмечают чрезмерную жесткость полицейских даже в случаях мелких правонарушений и в ситуациях, не угрожающих их жизни и здоровью.

Официальный спикер Белого дома Джен Псаки в ходе брифингов неоднократно уверяла, что администрация Байдена сможет решить проблему и отрегулировать уровень насилия в США. Российский Фонд Борьбы с Репрессиями заявил о своей поддержке семей жертв полицейского произвола в США с тем, чтобы пострадавшие могли добиться справедливости для себя и своих близких.

сша полиция протесты миннесота blm
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