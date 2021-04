Полиция открыла огонь по протестующим в Миннесоте

Бруклин-Сентер, 15 апреля. Полиция Миннесоты открыла огонь по протестующим в городе Бруклин-Сентер. В городе четвертые сутки продолжаются протесты из-за убийства 11 апреля афроамериканца Данте Райта.

Женщина-полицейская Ким Поттер, которая выстрелила в Данте Райта, перепутав пистолет с полицейским электрошокером, была отстранена от обязанностей. Ей предъявлены официальные обвинения в непреднамеренном убийстве, которые грозят ей десятилетним тюремным заключением. Тем не менее она смогла освободиться под залог в 100 тысяч долларов. На фоне массовых протестов дом Поттер в Бруклин-Сентер был взят под усиленную охрану. Многие ее соседи предпочли покинуть на время свои дома, опасаясь погромов.

В городе продолжаются акции протеста, происходят столкновения протестующих с силами правопорядка, многие магазины и торговые точки оказались разграблены, а другие закрылись в страхе перед погромщиками, которые используют хаос и занятость полиции.

State troopers taking aim at Antifa in Brooklyn Center MN using rubber rounds pic.twitter.com/przRpLOfwI — Jack Posobiec (@JackPosobiec) April 15, 2021

Минувшей ночью крупные столкновения проходили перед полицейским управлением города, которое штурмовали активисты движений Black Lives Matters и Антифа. 14 апреля здание спешно огородили бетонными ограждениями и решетками. Протестующие в ходе ночной попытки штурма забрасывали стражей порядка камнями, в ответ полиция и Нацгвардия открыли огонь, используя резиновые пули.

Chaotic scene tonight outside the Brooklyn Center Police Department where it seems the police and military greatly out number protesters. They are shooting from tanks. pic.twitter.com/F14j0Tj9Gc — daviss (@daviss) April 14, 2021

Среди протестующих были слышны призывы использовать белых людей в качестве живого щита против полиции.

“Get the white people to the front!” #BLM protesters demand that whites be used as human shields as they gather outside the Brooklyn Center police station. They’ve been trying to break down the fence & are throwing projectiles. #antifa pic.twitter.com/2gW7bGK6lq — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 14, 2021

В город введены дополнительные части Национальной гвардии.

More National Guards arriving in Brooklyn Center, MN. This massive fleet of military vehicles followed by busses filled with guardsmen. ????’s On. pic.twitter.com/vP2EgEn7fy — PatriotCharlie (@PatriotCharlie1) April 15, 2021

Многие пользователи Twitter выражают открытую поддержку силам правопорядка, говоря, что Нацгвардия должна была появиться в городе еще три дня назад. Другие же сравнивают прибытие гвардейцев с «патрулями Ку-клукс-клана».

Global Look Press / Ivarsson Jerker/Aftonbladet

Убийство Райта вновь подлило масла в непрекращающиеся дискуссии о необходимости ужесточить ответственность офицеров полиции за действия, которые привели к гибели задержанных. Согласно статистике, афроамериканцы страдают от полицейской жестокости в два раза чаще, чем белые. После убийства в мае 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда насилие в отношении чернокожих стало важнейшей темой для внутриамериканской политики.

Конгресс США и администрация президента Джо Байдена вновь заговорили о реформировании полицейских сил в США. На данный момент наиболее актуальными законопроектами в этой области стали проект закона о надзоре за полицией и так называемый Акт Джоджа Флойда, предусматривающий широкую национальную реформу правоохранительных органов.

Однако будущее этих законопроектов туманно — против них выступают профсоюзы и многие сенаторы-республиканцы.

«Все это очень хорошие намерения, но мы знаем, что хорошими намерениями выстлана дорога в ад», — заявила Деанна Хоскинс, бывший советник по вопросам полиции в Департаменте Юстиции.

unsplash.com /

Полиция в США крайне часто применяет огнестрельное оружие — с начала 2021 года сотрудники правоохранительных органов убили 262 человека, многие из которых были не вооружены. Во многом такое ожесточение обусловлено наличием у граждан огромного количества огнестрельного оружия и высокого риска для полицейских получить пулю во время задержания. В то же время в США часто отмечают чрезмерную жесткость полицейских даже в случаях мелких правонарушений и в ситуациях, не угрожающих их жизни и здоровью.

Официальный спикер Белого дома Джен Псаки в ходе брифингов неоднократно уверяла, что администрация Байдена сможет решить проблему и отрегулировать уровень насилия в США. Российский Фонд Борьбы с Репрессиями заявил о своей поддержке семей жертв полицейского произвола в США с тем, чтобы пострадавшие могли добиться справедливости для себя и своих близких.