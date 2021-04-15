The Drive: американские военные готовятся испытать «убийцу» российской ракеты «Авангард»

Вашингтон, 15 апреля. Пентагон готовит «ракету-убийцу» российского гиперзвукового «Авангарда» к новому этапу испытаний. Об этом сообщает американский портал The Drive.

Агентство по противоракетной обороне США совместно с ВМС намерены до конца 2021 года провести на полигонах испытания ракет SM-6. Сейчас военные эксперты из США называют ее оружием против гиперзвуковых снарядов КНР и России, как указал обозреватель The Drive Джозеф Тревитик. Морская версия снаряда-убийцы SM-6 Block IB пока находится на стадии разработки, цитирует Тревитика «ПолитРоссия».

В первую очередь американская разработка призвана бороться с российским гиперзвуковым комплексом «Авангард». Его скорость представляет сложность для перехвата всеми существующими в мире средствами противовоздушной обороны, но Пентагон рассчитывает решить этот вопрос с SM-6.

«При атаке гиперзвуковыми снарядами остается слишком мало времени для принятия мер — к примеру, для того, чтобы переместить жизненно важные активы из опасного района или попытаться найти укрытие», — напомнил о пугающих возможностях гиперзвуковых разработок Тревитик.

Еще одной серьезной проблемой для обороны США, по мнению обозревателя The Drive, стал не только «Авангард», но и снаряды воздушного базирования «Кинжал». Они также развивают гиперзвуковую скорость полета.

Ранее эксперты издания Asia Times рассказывали, как США оказались в западне из-за невозможности догнать Россию и Китай в сфере создания гиперзвукового оружия.