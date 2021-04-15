Немцы объяснили, зачем швейцарцы закапывают белые трусы в землю

Берлин, 15 апреля. Ученые Цюрихского университета в Швейцарии намерены зарыть две тысячи белых хлопковых трусов в землю. Смысл проекта раскрыли немецкие журналисты.

Акцию «Трусы как доказательство» запускает Цюрихский университет. В рамках проекта планируется закопать в землю две тысячи идеально белых трусов из биохлопка. Представители немецких СМИ выяснили у эколога Марселя ван дер Хейдена смысл необычной процедуры. Оказалось, что таким образом ученые хотят показать людям важность и уникальность почвы.

«Почва — это невидимая Вселенная с бесконечным множеством различных видов бактерий, грибов и других живых существ. Это мир, с которым человечеству стоило бы познакомиться поближе», — рассказал специалист в комментарии изданию Süddeutsche Zeitung.

Любое белье не подойдет: оно должно быть новым, идеально белым, и выполненным из биохлопка. Участники проекта не могут закопать свои собственные трусы разных цветов и составов, так как итоговые результаты должны быть сопоставимы, предупредил ван дер Хейден.

«Так что у нас все продумано с научной точки зрения!» — подчеркнул ученый.

Для эксперимента достаточно использовать пакетики с разными сортами чая. Степень его разложения поможет оценить качество почвы. Например, зеленый чай гниет быстрее красного. Эксперт объяснил, почему вместо применения лиственного растения исследователи выбрали трусы.

«Есть несколько стандартных сортов от одной фирмы из Нидерландов: зеленый разлагается довольно быстро; красному чаю (ройбуш) на это требуется несколько больше времени. Но если в рамках проекта спросить тысячу человек, что они предпочтут закопать — чайный пакетик или трусы, ответ будет очевиден», — рассказал эколог.

Акция «Трусы как доказательство» в шутливой форме покажет, насколько важны обитающие в почве организмы для людей и экосистемы в целом. Участники проекта смогут прислать экспертам фото белья и образцы земли, после чего специалисты изучат показатель pH и извлекут ДНК-материалы. Это поможет оценить разнообразие грибов и бактерий в почве.

Земля действительно богата организмами, которые ученым еще предстоит исследовать. Например, вешенки оказались не грибами, а плотоядными животными. Их пищей являются круглые черви — нематоды, заявили тайваньские эксперты.