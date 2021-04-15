Грузовой поезд насмерть сбил сидящего на путях жителя Выборга

Санкт-Петербург, 15 апреля. Трагедия произошла на восьмом пикете станции Выборг. Грузовой состав совершил наезд на 58-летнего местного жителя. Мужчина скончался от полученных травм.

Выяснилось, что в момент приближения поезда пожилой мужчина сидел на железнодорожных путях. Заметив человека, машинист состава применил экстренное торможение и сигналил ему. Мужчина не успел покинуть опасную зону, избежать смертельного столкновения не удалось, сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по СЗФО.

На месте происшествия работают специалисты. Им предстоит выяснить причину, по которой погибший оказался на путях, и установить все обстоятельства произошедшего.

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