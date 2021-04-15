Сборная России возглавила общий зачет командного ЧМ после первого дня соревнований

Осака, 15 апреля. Российские фигуристы занимают первое место в общем зачете командного чемпионата мира после первого дня соревнований, которые продолжаются в Японии.

Успешное выступление в соревнованиях женщин и соревнованиях танцевальных пар позволило сборной России возглавить общий зачет стартовавшего в Осаке чемпионата мира. В первый день турнира Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли первое и второе места соответственно в короткой программе. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец в соревнованиях пар. В мужском одиночном катании Михаил Коляда после короткой программы занимает лишь пятое место.

После первого дня соревнований в активе сборной России 49 баллов. На втором месте располагается команда США. Сборная Японии замыкает тройку призеров.

Ранее Елизавета Туктамышева поделилась фото из отеля Осаки, в котором проживают российские фигуристы. Кадр был опубликован в Instagram-аккаунте чемпионки мира и Европы.