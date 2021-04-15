Певица Манижа раскрыла подробности своего номера для Евровидения-2021

Москва, 15 апреля. Певица Манижа представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021». Для выступления в Роттердаме артистка подготовила нечто особенное.

Манижа исполнит на Евровидении композицию, с которой выиграла отборочный этап — «Русская женщина». Текст песни вызвал много вопросов у слушателей. В Сети разгорелись настоящие дискуссии на эту тему. Одни поддержали певицу таджикского происхождения, другие же заявили, что она не может рассуждать о «русской женщине», ведь сама родом из Душанбе.

По словам Манижи, она на подобную критику ответит своим номером на конкурсе «Евровидение». Певица рассказала, что вместе со своей командой подготовила важный элемент в конце номера.

«И он ответит на все вопросы, которые сейчас у многих есть . «Разве может она называть себя русской женщиной?». Я на сцене отвечу на этот вопрос», — заинтриговала Манижа в интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Кроме того, важной частью выступление будет и костюм Манижи. Наряд певицы изготовят из лоскутков тканей всех народов России. По словам артистки, они собирают эти кусочки ткани в буквальном смысле по всей стране.

Певица призналась, что участие в Евровидении для нее настоящее воплощение сказки в жизнь. Однако ожидание результатов отборочного конкурса стало одним из самых волнительных моментов в ее жизни.