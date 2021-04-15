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Отдохнуть от коронавируса: как ОАЭ хотят стать центром мирового туризма в пандемию
Федеральное агентство новостей  / 
Весь мир

Отдохнуть от коронавируса: как ОАЭ хотят стать центром мирового туризма в пандемию

  /   Обновлено: 15 апреля 2021 18:00
Эмиратские власти твердо настроены возродить туристический сектор страны после коронавируса.

Объединенные Арабские Эмираты активно готовятся к туристическому сезону на фоне смягчения ограничений на международные авиаперевозки. Летом 2021 года отели Дубая ожидают увеличения числа бронирований, поскольку проходящая сейчас вакцинация во многих странах снижает беспокойство путешественников.

Какие методы привлечения туристов используют эмиратские бизнесмены, что для этого делает непосредственно Абу-Даби и какая опасность может стоять за отдыхом в ОАЭ — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Прошлогодние результаты

Несмотря на пандемию, в течение 2020 года на курортах ОАЭ отдыхали свыше 14,8 млн человек. Этому способствовало как увеличение числа внутренних туристов, так и определенный интерес со стороны иностранцев.

В соответствии со стратегией премьер-министра ОАЭ и главы Дубая Мухаммада бин Рашида Аль Мактума, зимой 2020 года власти начали активно рекламировать достопримечательности всех семи эмиратов страны, стимулируя соотечественников отдыхать на родине. Эта кампания имела успех, впрочем, не только у жителей самой страны.

В период новогодних праздников ОАЭ стали особенно популярным направлением для путешественников. По данным Всемирной туристской организации (UNWTO) и Совета по туризму Эмиратов, отдыхающие провели в среднем четыре ночи в 1089 заведениях.

Туристы в ОАЭ
Федеральное агентство новостей  / 

Отели идут навстречу

Ради стабилизации туристической отрасли ОАЭ с весны 2021 года владельцы гостиничного бизнеса идут на стимулирующие меры, которые должны сделать отдых у них более привлекательным.

В рамках такой политики, в частности, многие отели бесплатно повышают класс обслуживания номеров и предлагают скидки до 35%. При этом решившимся на поездку в Дубай туристам предлагают и другие щедрые подарки.

Некоторые отели самостоятельно организовывают для своих гостей необходимое для пребывания в стране ПЦР-тестирование.

В перспективе это может подтолкнуть иностранцев все же решиться на долгожданную заграничную поездку.

«В этом году мы ожидаем летний бум, который не похож на предыдущие годы. Причина в том, что мы чувствуем, что многие страны пережили строгие блокировки, и их граждане будут очень заинтересованы в поездках в более открытые страны», — считает Томас Грунднер, глава коммерческой компании JA Resorts & Hotels.

При этом он отметил, что в Дубае несмотря на сильную жару открыто множество достопримечательностей: от крытых тематических парков до спа-салонов, ресторанов и огромных торговых центров. Грунднер считает, что туристы, до сих пор переживающие строгие карантинные меры на родине, выберут для отдыха страну, способную предложить им свободу от надоевших ограничений.

На этом фоне владельцы гостиниц рассчитывают, что лето 2021 года станет для них весьма успешным, по показателям доходов, обходящим предыдущие годы. Они уже начали принимать невозвратные заказы.

Дубай
pixabay.com  / 

Вакцинация

Власти ОАЭ, делающие ставку на туристическую отрасль страны, в свою очередь, предприняли ряд шагов, которые должны помочь восстановлению этого сектора национальной экономики. Прежде всего действия были направлены на вакцинацию населения.

Начало государственной программы по обеспечению граждан иммунитетом к COVID-19 было положено 5 января 2021 года. Сначала это касалось только находящихся в зоне риска жителей, однако уже с марта на прививку могли записаться все желающие. 

На данный момент в стране применяется сразу пять видов вакцин: Sputnik V, Sinopharm/Wuhan, Sinopharm/Beijing, Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca.

Улицы Дубая
pixabay.com  / igorovsyannykov

По данным исследовательского проекта Оксфордского университета «Наш мир в данных», Эмираты стоят на третьем месте в мире по быстроте и эффективности вакцинирования граждан. По статистике за 13 апреля 2021 года, медики ОАЭ ввели уже 9,1 млн доз вакцины при населении около 10 млн человек. До 70% граждан получили уже оба компонента лекарства и имеют антитела к коронавирусу.  

Благодаря таким темпам Эмираты имеют все шансы стать первым в мире государством, достигшим коллективного иммунитета от COVID-19.

Альтернативное направление

Если ранее одним из наиболее популярных направлений туризма среди жителей Европы была Турция, то теперь ее популярность может резко упасть. В начале апреля 2021 года турецкий Минздрав сообщил, что в стране выявили уже несколько десятков тысяч случаев заражения британским, южноафриканским и бразильским штаммами COVID-19.

Несмотря на то, что Анкара пока не спешит самовольно закрывать свои границы, другие страны могут сделать это со своей стороны. Уже закрыли авиасообщение с этой страной Китай, Иран и Россия. В ряде государств тема ограничений активно обсуждается.

На этом фоне альтернатив для отдыха в жарких странах на побережье остается не так много. Пока еще открыты границы Египта, Греции, Туниса, Омана, Шри-Ланки и некоторых других стран.

ОАЭ в то же время выгодно отличаются хорошей транспортной доступностью, развитой туристической инфраструктурой и сервисом, а также высоким уровнем безопасности, что в современных реалиях является весьма важным обстоятельством. 

Мощным конкурентом ОАЭ, впрочем, уже в мае станет Израиль, еще более преуспевший в вакцинации населения и заявивший о намерениях открыть границы.

Последствия туристических амбиций

В то время как большинство стран опасаются новых волн коронавируса, закрывают границы или хотя бы задумываются об этом, ОАЭ пока рассчитывают на свой коллективный иммунитет. Тем не менее, даже поголовная вакцинация населения, к которой идет Абу-Даби, вовсе не защищает страну от новых, более агрессивных и менее изученных штаммов COVID-19. Более того, много вопросов вызывает уровень вакцинации среди мигрантов и людей, находящихся незаконно в Эмиратах. А ведь их гораздо больше, чем коренных жителей.

В случае, если лето 2021 года сделает ОАЭ основным центром международного туризма, как того хотят власти этой страны, страна рискует стать местом активного распространения всех существующих на данный момент (и возможно новых) разновидностей вируса. Вакцинация, безусловно, сможет сделать возможное течение болезни менее болезненным и опасным, однако не обеспечит 100% защиты от COVID-19.

Люди на улицах города Дубай
pixabay.com  / Olgaozik

Ориентировка ОАЭ на туристический сектор носит сугубо экономический характер. Не исключено, что направленные на личные выгоды действия одной страны смогут оказать пагубный эффект на глобальную борьбу с пандемией. В любом случае Абу-Даби настроен оптимистично, и только время покажет, к чему это приведет.

оаэ туризм коронавирус
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