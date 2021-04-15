Руководство красноярского аквацентра задержали по факту гибели 8-летней девочки

Красноярск, 15 апреля. Владельца и администратора частного аквацентра мини-отеля «Енисей» в поселке Шушенское задержали в рамках расследования уголовного дела по факту гибели ребенка.

Как утверждает следствие, 12 апреля 20 учеников второго класса минусинской школы прибыли в сопровождении учителей и одного из родителей в бассейн аквацентра. Одна из учениц во время купания ушла на дно бассейна и захлебнулась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Предварительно установлено, что владелец аквацентра допустил ряд нарушений правил, контролирующих работу бассейнов. Он не следил за тем, как администраторы выполняют свои обязанности, не обеспечил наличие спасательных жилетов и специальных ограждений, препятствовавших заплыву детей в опасную для них зону. Кроме этого, в штате аквацентра не было инструктора и медицинского работника. Администратору вменяют отсутствие обязательного инструктажа, который женщина должна была провести перед посещением детьми бассейна.

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