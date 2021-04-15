Экс-заместитель генсека НАТО: США не пойдут воевать за Украину

Брюссель, 15 апреля. Соединенные Штаты не будут воевать с Россией из-за Украины, так как Запад не готов к этому, заявил бывший посол США в РФ, экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

Перспективы размещения американских войск на территории Украины могут быть рассмотрены властями США, однако имеются риски раскола внутри Североатлантического альянса, так как далеко не все члены блока имеют на этот счет однозначное мнение, отметил Вершбоу в беседе с украинскими СМИ. По его словам, более вероятным сценарием является косвенная поддержка западными государствами Киева в противостоянии с Россией.

Руководству НАТО или США нужно обеспечить военное присутствие на одном из украинских полигонов для демонстрации американской поддержки Киева, считает экс-посол. Он отметил, что его коллеги уверены в необходимости размещения западных сил в порту Одессы для постоянной координации флотов.

«Могут быть предприняты конкретные шаги, но это не значит, что США пойдут воевать за Украину. На данный момент союзники к этому совсем не готовы», — констатировал бывший заместитель генерального секретаря НАТО, разрушив тем самым надежды украинских властей на военную поддержку блока.

Вершбоу отказался прогнозировать, когда Украина сможет войти в состав НАТО. По его словам, руководство блока пообещало Киеву членство в Альянсе еще в 2008 году, но сроки выполнения этого обещания никогда не конкретизировались. Дипломат добавил, что единой позиции по этому вопросу в НАТО нет, поэтому украинским властям не стоит надеяться, что вступление государства в блок произойдет в ближайшее время.

Ранее журналисты из Великобритании объяснили, почему руководство НАТО совершит большую ошибку, если примет Украину в состав Альянса.

Кроме того, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг дал четкий сигнал Киеву, что НАТО не будет оказывать Украине силовую поддержку в случае вооруженного конфликта с Россией, сообщает «Утро.ру».