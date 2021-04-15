Голландский суд рассмотрит вопрос о компенсациях родственникам жертв катастрофы MH17

Гаага, 15 апреля. Нидерландский суд начнет рассматривать запросы родственников жертв катастрофы MH17 на Украине с июня текущего года, заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

По его словам, близкие погибших не предъявляли требований о компенсациях на прошлых заседаниях, поэтому суд дал им время до 15 апреля для составления заявлений. Все требования были представлены 13 апреля, добавил судья.

Хендрик Стейнхейс подчеркнул, что судебный орган рассмотрит все вопросы о компенсациях по существу в июне и июле текущего года.

Как стало известно ранее, прокуроры Нидерландов отрицают причастность к утечке записей из дела МН17.