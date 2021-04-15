Полицейский из Омска совмещает работу правоохранителем и благотворительность

Омск, 15 апреля. Омский полицейский Тимур Хасанов совмещает работу и благотворительность, дарит подарки сиротам и организовывает сборы средств нуждающимся особенным детям.

Еще в школе Тимур Хасанов понял, что хочет помогать людям, это стало ключевым моментом в выборе профессии. Полицейский через социальные сети помогает тем, кто нуждается в средствах для операции или реабилитации. На свой день рождения он принимает не подарки, а деньги, и отдает их на благие дела.

«День рождения для каждого — наиболее яркий праздник, человек получает много внимания, теплых слов, любви и радости, и я понял, что можно этой радостью, теплом поделиться с теми, кто реально в этом нуждается», — пояснил свой поступок Хасанов.

В прошлом году удалось собрать средства для двухлетней девочки, которая пережила клиническую смерть и десять операций. За 18 дней акции в социальных сетях неравнодушные омичи перевели более 66 тыс. рублей, которые были направлены на реабилитацию ребенка.

На данный момент Хасанов объявил сбор для двух детей с редким генетическим заболеванием. Помочь им вызвались московские генетики, полное излечение невозможно, но есть шанс улучшить качество жизни малышей. Дети не могут ходить, у них нарушен слух и зрение, поражена печень. Мать обращалась в несколько благотворительных организаций, помощь вызвался оказать только Тимур Хасанов. На этот год у омского полицейского в планах еще три подобные акции.

В Саратове волонтеры благотворительного фонда «Пища жизни» кормят нуждающихся горожан и оказывают адресную помощь. За один день активисты раздают около 100 обедов, которые готовят самостоятельно.