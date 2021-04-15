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Коллега по сериалу «Папины дочки» поздравила Ольгу Волкову с днем рождения
Федеральное агентство новостей  /  Anton Belitsky/Russian Look/АГН Москва/Global Look Press
Общество

Коллега по сериалу «Папины дочки» поздравила Ольгу Волкову с днем рождения

Заслуженная артистка России Татьяна Орлова поздравила коллегу по съемочной площадке Ольгу Волкову с днем рождения.

Заслуженная артистка России Татьяна Орлова в беседе с ФАН поздравила коллегу по съемочной площадке Ольгу Волкову с днем рождения.

«Волкова — это народное достояние России, это гениальная русская актриса, которая обладает безумным талантом от природы. И плюс к такому шикарному дару, данному ей богом, она еще совершенно блистательный, неповторимый человек! С ней настолько комфортно и приятно общаться.., я с ней снималась в «Папиных дочках», — поделилась актриса.

Коллега по сериалу «Папины дочки» трепетно поздравила Ольгу Волкову с днем рождения
Кадр из сериала «Папины дочки»  / 

Татьяна Орлова призналась, что встречу с Волковой как с партнером по кадру можно назвать просто праздником. Она подчеркнула, что это восхитительная женщина и грандиозная актриса.

«Я ей желаю здоровья и востребованности, чтобы она продолжала выходить на сцену и сниматься. А главное — это здоровье, здоровье и здоровье», — добавила собеседница агентства.

Свой 82-й день рождения, сегодня, 15 апреля, отмечает народная артистка РФ Ольга Волкова. Сейчас актриса снимается мало в кино, уделяет основное время спектаклям.

Напомним, день рождения сегодня также отмечает Алла Пугачева. Ранее Раймонд Паулс своеобразно поздравил артистку с 72-летием.

день рождения папины дочки ольга волкова
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