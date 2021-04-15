Четыре человека скончались от тромбоза после прививки AstraZeneca в Италии

Рим, 15 апреля. Врачи сообщили о смерти четырех пациентов после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, сообщило Итальянское агентство по лекарствам (Aifa).

Привитые скончались через две недели после процедуры. Всего четыре млн жителей Италии прошли вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Всего 14 млн человек сделали прививку от коронавируса разными вакцинами на территории страны.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 3,8 млн жителей Италии с начала пандемии коронавируса. Из них 3,1 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Примерно 115 тыс. граждан страны скончались от коронавирусной инфекции.