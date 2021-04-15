Врачи рассказали о состоянии новосибирской школьницы, упавшей с моста в Обь

Новосибирск, 15 апреля. Главный врач городской детской клинической больницы сообщил о стабильно тяжелом состоянии 14-летней девочки, которую вытащили из Оби под Димитровским мостом.

По словам медиков, в настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Школьницу госпитализировали со множественными переломами, черепно-мозговой травмой, травматическим шоком и переохлаждением. За ее состоянием круглосуточно наблюдают специалисты.

Напомним, 14 апреля в диспетчерскую службу поступил сигнал о девочке-подростке, которая упала с Димитровского моста в ледяную Обь. Первыми ребенка заметили работники пожарного причала во время патрулирования территории, они вытащили пострадавшую из воды. К моменту приезда спасателей ученица находилась без сознания.



Выяснилось, что накануне инцидента девочка поругалась с матерью. Сотрудники правоохранительных органов по факту падения ребенка организовали проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

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