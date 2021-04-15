Российский адмирал назвал возможную причину отказа США отправлять эсминцы в Черное море

Москва, 15 апреля. Решение США не отправлять два ракетных эсминца в Черное море является правильным, считает бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

По словам российского адмирала, если новость об отказе США направлять военные корабли в акваторию Черного моря соответствует действительности, то подобные действия указывают на нежелание Соединенных Штатов обострять обстановку в регионе. Кравченко предположил, что американская сторона решила воздержаться от отправки эсминцев Donald Cook и Roosevelt в Черное море после предупреждения со стороны Москвы. При этом экс-начальник главного штаба ВМФ РФ считает, что решение США не стоит связывать с деэскалацией обстановки в регионе.

«Я бы не стал преувеличивать значение пребывания двух кораблей США в Черном море. Ну зашли бы они, и чтобы они сделали? Походили бы, побряцали бы оружием и всё. Их бы сопровождали корабли нашего Черноморского флота. Наши береговые ракетные комплексы их бы отслеживали с момента захода в Черное море через Босфор», — отметил адмирал в комментарии "Интерфаксу".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Вашингтона отправлять боевые корабли ВМС США в Черное море не является признаком разрядки на Украине.