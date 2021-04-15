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Появились фото с места ДТП на трассе М-7 под Владимиром, где погибли три человека

Появились фото с места ДТП на трассе М-7 под Владимиром, где погибли три человека

Владимир, 15 апреля. Три фуры столкнулись на участке трассы «Волга» в Вязниковском районе. В результате ДТП погибли три человека и еще один получил травмы.

Смертельная авария зафиксирована на 279-м километре трассы М-7 «Волга». Жертвами инцидента стали водитель автомобиля, пассажир и пассажирка легковушки. Также серьезную травму получил 34-летний водитель автомобиля ГАЗ. Врачи сообщили, что он сломал ногу.

Появились фото с места ДТП на трассе М-7 под Владимиром, где погибли три человека

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося выясняются.

Появились фото с места ДТП на трассе М-7 под Владимиром, где погибли три человека

ФАН также сообщал, что в Самаре на видео попала авария с участием внедорожника и трамвая.

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