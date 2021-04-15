ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»

Занзибар, 15 апреля. Две участницы реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» — Елена Барткова и Дарья Колпакова — устроили скандал на тропическом острове, как стало известно ФАН.

Вот уже целый месяц участники популярной программы телеканала ТВ-3 голодают и терпят разные лишения на Занзибаре. И, похоже, у некоторых из них начинают сдавать нервы.

На этот раз в центре громкого конфликта оказались две женщины — уральская предпринимательница Дарья Колпакова и «Вице-мисс Мариуполь» Елена Барткова. Причем поводом для ссоры стали всего пара неосторожных фраз, брошенных последней.

«Ты, Даш, не обижайся, я как бы вчера была уверена, что [на прошлом голосовании] большинство голосов будет против тебя, — сказала Барткова. — Потому что, ну, логично было — ты всегда говорила, что хочешь уйти».

Как видно из эксклюзивного видеофрагмента, оказавшегося в распоряжении Федерального агентства новостей, Колпакова отреагировала мгновенно. И все-таки обиделась.

«Это кто тебе сказал?! — вспылила она. — Я тебе сказала, что хочу уйти?.. Ни в коем случае! Я такого не говорила, понятно?! Я всегда, каждый день здесь, говорю, что хочу играть!»

Перепалка продолжилась на повышенных тонах, и каждая из участниц конфликта находила правильные, по ее мнению, аргументы в этом споре.

Чем в итоге завершилась эта словесная перепалка, на чью сторону встали участники племени «героев» (образовано после слияния племен «чемпионы» и «новички») и как это отразилось на результатах очередного голосования за выбывание, зрители смогут узнать из предстоящего выпуска реалити-шоу. Он будет показан на телеканале ТВ-3 в ближайшую субботу, 17 апреля, в 19:00 по московскому времени.

Ранее другая участница проекта «Последний герой. Чемпионы против новичков» — Анастасия Петрова — обвинила одного из соплеменников в харассменте.