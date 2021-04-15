Центробанк Сирии объявил о девальвации национальной валюты

Дамаск, 15 апреля. Центральный банк Сирии объявил о повышении курса доллара США по отношению к сирийскому фунту почти вдвое. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Согласно банковскому бюллетеню, американская валюта теперь стоит 2512 сирийских фунтов. Тогда как еще вчера ее установленный курс составлял 1256 фунтов.

مصرف سوريا المركزي يعلن رفع سعر صرف الدولار

أعلن مصرف سورية المركزي عن رفع سعر الصرف الوسطي للدولار الأمريكي إلى 2512 ليرة سورية.



...https://t.co/VTsQTJHjLG pic.twitter.com/l9OgBI5OIO — albaosala news (@albaosalanews1) April 15, 2021

Изменяется также стоимость покупки доллара для денежных переводов в Сирию. Она будет чуть ниже официального курса и составит 2500 фунтов.

Сообщается, что парламент Сирийской Арабской Республики будет созван на внеочередное заседание в это воскресенье, 18 апреля. Предположительно, главной темой обсуждения правительства станет стабилизация ситуации в экономике.

Резкое падение стоимости сирийской национальной валюты произошло летом 2020 года наряду со вступлением в силу нового пакета американских санкций против Дамаска под названием «акт Цезаря».

Документ существенно расширил антисирийские санкции, распространив их на все сферы экономике. В результате на своем пике доллар тогда стоил более 3100 фунтов, однако после введенных правительством Сирии мер стоимость американской валюты удалось стабилизировать на уровне порядка 1200 фунтов.