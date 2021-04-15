Форму сборной России для Олимпиады в Токио презентовали на показе в Москве. ФАН-ТВ

Спортивный костюм, парадный, купальный — более 50 единиц формы представил официальный экипировщик олимпийской команды России. Все ткани высокотехнологичны, детали костюмов тщательно продуманы. Основатель бренда Анастасия Задорина отметила, что вся одежда выполнена в «футуристическом» стиле. Она также упомянула о сложностях, возникших из-за наложенных на российскую сборную ограничений.

«Уникальность этих костюмов в том, что мы выдерживаем, прежде всего, наш флаг, который мы, к сожалению, не можем использовать. И, конечно, мы уже упомянули, что у нас будет логотип — олимпийский знак Олимпийского комитета России. Это нам разрешили», — прокомментировала дизайнер.

По решению Спортивного арбитражного суда наши спортсмены не могут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. Разработчики одежды все же придумали, каким образом задействовать в дизайне костюмов цвета российского триколора. Форму уже представили Спортивному арбитражному суду и Международному олимпийскому комитету.