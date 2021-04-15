Этот язык они понимают: политолог рассказал, как Россия должна разговаривать с США

У России должна быть выработана жесткая позиция, каждый недружественный выпад со стороны США должен приводить к ее ужесточению. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

США готовят санкции

Соединенные Штаты вышлют десять российских дипломатов, а также введут санкции против 12 человек и 20 организаций из-за приписываемых РФ «вмешательств в выборы» и кибератак. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Ожидается, что США могут объявить об этих мерах уже 15 апреля. Утверждается, что среди россиян, которые могут попасть в черный список, есть должностные лица в правительстве и разведке.

Россия не раз опровергала обвинения в причастности к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что они бездоказательны, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обращал внимание, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.

Мир на выгодных РФ условиях

Как напомнил Дмитрий Родионов, американский лидер Джо Байден ранее заявлял, что Россия заплатит за «вмешательство в выборы» президента США. Здесь он последователен.

«Только одно непонятно — о чем он хочет разговаривать? Почему он звонит в Кремль, предлагает встретиться, обсудить важные мировые проблемы и тут же вводит санкции? Напоминает заявление товарища Дынина из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!»: «Ты был для меня кровным врагом, а сейчас стал кровным братом. Но в лагерь я все равно тебя не верну! Ты купался в неположенном месте!» Вот и тут: «Мы без вас никак не можем решить кучу важных проблем. Украина, Сирия... Разоружение... Давайте договариваться!» Но санкции мы все равно введем — ведь вы вмешивались в наши выборы», — пояснил Дмитрий Родионов.

Он полагает, что и договариваться США захотят на их условиях.

«А мы типа радоваться должны, что сам Байден первый позвонил. И, конечно, соглашаться на все условия — ведь в дальнейшем они могут ужесточиться», — добавил Дмитрий Родионов.

По его словам, это не значит, что встречаться вообще не надо. Но это значит, что у России должна быть выработана жесткая позиция, каждый недружественный выпад со стороны США должен приводить к ее ужесточению.

«Вы хотите поговорить о разоружении? Давайте поговорим о санкциях! Вы хотите поговорить о Сирии? Давайте поговорим о действиях ваших марионеток в Киеве. И так далее. Этот язык они хотя бы понимают. Недавно замглавы МИД РФ Сергей Рябков прямо назвал США нашим противником. Ну, так и вести себя с ним надо соответствующе. Холодно и вежливо, но не раболепно. Лучше худой мир, чем хорошая война? Но только на выгодных нам условиях! Нельзя позволять себя шантажировать войной, санкциями и так далее», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее президент США Джо Байден в интервью позволил себе оскорбительные заявления в адрес российского руководства, а также бездоказательные обвинения в отношении Москвы. Владимир Путин развернуто и остроумно ответил американскому президенту, предложив обсудить имеющиеся разногласия в прямом эфире. Однако Белый дом предпочел не замечать миролюбивых предложений Путина.