Новак рассказал о международном сотрудничестве РФ в сфере водородной энергетики

Москва, 15 апреля. Энергетическая политика России полностью соответствует мировым трендам. Такое заявление сделал заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

Россия на протяжении нескольких лет подряд является одним из лидеров на международном рынке углеводородов. Сейчас РФ активно взаимодействует с зарубежными партнерами в отрасли водородной энергетики. Наиболее интенсивный диалог ведется с Японией и Германией. Российско-японская сторона уделяет отдельное внимание перспективам сотрудничества в энергетической сфере между компаниями РФ и органами власти Японии. В частности, госкорпорация «Росатом» разрабатывает технико-экономическое обоснование в рамках поставок водорода в азиатское государство.

РФ также готовится к подписанию российско-германской декларации, которая станет основой для расширения выгодного энергетического взаимодействия, отметил Новак. Документ также поспособствует обмену опытом в области технологии производства, использования и поставки водорода.

«Предусматривается создание рабочей группы высокого уровня по устойчивой энергетике под председательством министров энергетики России и Германии и входящей в ее состав подгруппы по сотрудничеству в сфере водородной энергетики», — добавил зампред правительства.

Правительство совместно с Минэнергетики продолжает работать с проблемными регионами России, заявил ранее Новак. В том числе власти выравнивают тарифы на энергоресурсы. Это одна из важных тем, которая стоит на повестке дня.