Тяжелобольная Заворотнюк оплатила все долги по налогам на недвижимость

Заворотнюк более двух лет борется с тяжелым заболеванием. В сентябре 2019 года актрисе диагностировали глиобластому — одну из самых агрессивных злокачественных опухолей. Лечение звезды обходится ее семье в круглую сумму. Возможно именно из-за болезни Заворотнюк не смогла вовремя погасить все задолженности перед налоговой.

В СМИ и Сети недавно появилось множество сообщений, что актриса больше двух лет уклоняется от налога на недвижимость. Так, за ней числится помещение на 3-й Тверской-Ямской. Федеральная служба судебных приставов даже оформила два акта на взыскание задолженности. Отмечается, что за прошлый год Заворотнюк должна чуть больше 36 тысяч рублей, а за текущий — почти 41 тысячу рублей.

Однако, как стало известно корреспондентом ФАН, звезда «Моей прекрасной няни» в среду, 14 апреля, полностью погасила все заложенности.

Актриса и ранее попадала в список должников. В 2012 году она взяла кредит в размере 200 тысяч долларов на строительство загородного дома. Но вовремя выплатить его Заворотнюк не могла из-за болезни и роста курса валюты.