Россиянам напомнили новые правила приготовления шашлыка на даче

Москва, 15 апреля. Новые правила, касающиеся загородного жилья и приготовления пищи на огне, вступили в силу в России.

Согласно нововведениям, жителям РФ разрешается жарить шашлыки на мангале или в жаровне на даче при условии, если расстояние от огня до дома составляет не менее пяти метров. При этом дачникам нужно помнить о соблюдении правил противопожарной безопасности, сообщили в МЧС РФ.

"Мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек", — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

По данным МЧС, теперь владельцы частных домов могут сжигать мусор, листву и прочие отходы на расстоянии не менее 50 м от ближайших домов. При этом территория вокруг костра должна быть полностью очищена от сухой травы и других легковоспламеняющихся материалов. За нарушение данных правил россиянам грозит штраф до 5 тыс. рублей. Для должностных и юридических лиц, которые нарушат данные правила, сумма наказания увеличивается до 15 и 200 тыс. рублей соответственно.

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