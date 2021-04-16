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Аналитики рассказали о реакции рубля на желание США ввести санкции против РФ
Федеральное агентство новостей  / 
Экономика

Аналитики рассказали о реакции рубля на желание США ввести санкции против РФ

Как рассказали эксперты, нефть накануне резко пробила отметку в 65 долларов за баррель.

Рубль в течение нескольких дней совершает гигантские прыжки на фоне новостей о введении ограничительных мер против России, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть накануне резко пробила отметку в 65 долларов за баррель. Эту отметку очень долго нефть не могла пробить с 18 марта. Это неожиданное событие.

«Потому что никаких серьезных поводов для этого не было. Однако, как показывают статистические данные, активность людей растет (спрос на бензин). Экономика США восстанавливается, растет деловая активность. Соответственно, отметку в 65 резко пробили. Сейчас в моменте нефть торгуется в районе 66,50 доллара за баррель. Теперь нефть пытается пробить отметку в 67 долларов», — пояснили аналитики.

Кроме того, нет прогресса в переговорах с Ираном. Рынок понимает, что резкого увеличения добычи черного золота не стоит ждать в ближайшее время.  

Аналитики рассказали о реакции рубля на желание США ввести санкции против РФ
Федеральное агентство новостей  / 

Что касается отечественной валюты, то, по мнению экспертов, рубль в течение нескольких дней совершает гигантские прыжки. Появилась информация, что Соединенные Штаты собираются в ближайшее время объявить новые санкции против России, в том числе против государственного долга. Эйфория рынка от переговоров президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина быстро испарилась.

«Рубль вчера укреплялся вплоть до отметки 75,50 за доллар. Сегодня утром он взлетел, дойдя до 77,50. В настоящий момент немного корректируется и находится на уровне 76,90. Очень резкие движения. Было озвучено, что будут санкции на государственный долг. Правда, судя по всему, только на первичное размещение. То есть запрет американским инвесторам покупать напрямую у ЦБ или минфина гособлигации. Но их и так последнее время немного. Скажем так, это то, чего ждали. Это позитивный сценарий», — пояснили аналитики.

Появляется ясность с санкциями. И это хорошо, учитывая, что ограничительные меры не такие уж и суровые, уверены экономисты.

Ранее эксперты рассказали, что обострение ситуации в Донбассе оказывает давление на рубль. Россия обещает защищать своих граждан в Донбассе. Поэтому ожидание санкций сохраняется.

нефть россия сша рубль
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