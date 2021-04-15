AliExpress Россия представил мобильное приложение для пользователей из РФ

Москва, 15 апреля. Маркетплейс AliExpress Россия запустил локальное мобильное приложение для пользователей из РФ и стран СНГ. Оно работает без привязки к глобальным процессам AliExpress.

Тем не менее в приложении будут использоваться разработки глобальной Alibaba. Покупатели смогут сделать выбор среди 140 млн товаров от китайских и локальных поставщиков. В новом приложении доступен формат историй (Stories) от продавцов с важными обновлениями и акциями.

Специалисты сервиса AliExpress Россия и компании ResearchMe ранее выяснили, становятся ли россияне счастливыми благодаря шопингу. Около 62% опрошенных ответили утвердительно. В общей сложности в исследовании приняли участие 11 тыс. человек.