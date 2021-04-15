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AliExpress Россия представил мобильное приложение для пользователей из РФ

AliExpress Россия представил мобильное приложение для пользователей из РФ

Москва, 15 апреля. Маркетплейс AliExpress Россия запустил локальное мобильное приложение для пользователей из РФ и стран СНГ. Оно работает без привязки к глобальным процессам AliExpress.

Тем не менее в приложении будут использоваться разработки глобальной Alibaba. Покупатели смогут сделать выбор среди 140 млн товаров от китайских и локальных поставщиков. В новом приложении доступен формат историй (Stories) от продавцов с важными обновлениями и акциями.

Специалисты сервиса AliExpress Россия и компании ResearchMe ранее выяснили, становятся ли россияне счастливыми благодаря шопингу. Около 62% опрошенных ответили утвердительно. В общей сложности в исследовании приняли участие 11 тыс. человек.

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