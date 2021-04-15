Лавров и премьер-министр Ливии могут обсудить открытие посольства РФ в Триполи

Москва, 15 апреля. Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Возможные переговоры политика и дипломата анонсировало издание AlGhad. По данным источника, они обсудят двустороннее сотрудничество, а также поддержку РФ при восстановлении политического процесса в североафриканской стране.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد #الدبيبة يصل العاصمة الروسية #موسكو في زيارة رسميةhttps://t.co/UaELCTdFqz — قناة الغد (@AlGhadTV) April 15, 2021

Корреспонденты арабского СМИ утверждают, что участники переговоров обсудят вопрос возобновления работы посольства России в Триполи. Также одной из центральных тем совещаний станет укрепление партнерства в экономической и энергетической сферах.

В рамках рабочего визита Абд аль-Хамид Дабиба также встретится с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным. Политики рассмотрят двустороннее развитие торговли, транспорта и сельского хозяйства.

Ливийский премьер прибыл в Москву сегодня, 15 апреля, в составе делегации из членов переходного Правительства национального единства. В аэропорту гостей встретил замминистра иностранных дел РФ, специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.