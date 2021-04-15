Французский дипломат раскритиковал соотечественников за закупку «Спутника V»

Париж, 15 апреля. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон подверг критике французские регионы, заказавшие российскую вакцину «Спутник V». Он сказал об этом во время радиоэфира.

Клеман Бон считает, что «политика вакцинации должна обеспечивать равные возможности для всех французов».

«Это безответственно. <...> Если следовать такой логике, то каждый департамент, каждый город, у которого есть для этого средства, сможет иметь больше доз вакцин, чем, например, центральный регион Иль-де-Франс», — заявил дипломат.

Госсекретарь при МИД Франции считает, что соотечественникам следовало бы дождаться результатов апробации «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии одобрили применение произведенного в стране «Спутника V».