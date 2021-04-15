Космонавты добились снижения утечки воздуха из модуля МКС «Звезда»

Санкт-Петербург, 15 апреля. Утечка воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) снижена в три раза. Об этом сообщил российский космонавт Иван Вагнер.

Несмотря на снижение утечки втрое, потери воздуха все еще остаются, сообщил специалист. Однако и до этого утечка являлась незначительной благодаря ремонтным работам и компенсирующей работе систем жизнеобеспечения МКС. Об этом Вагнер заявил в ходе посещения «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге.

Небольшая утечка воздуха была обнаружена на МКС в сентябре 2019 года. Начиная с 2020 года скорость выхода воздуха через модуль «Звезда» увеличился. Причиной потери воздуха оказалась трещина длиной в 4,5 сантиметра. Космонавты прилагают усилия для ремонта поврежденного участка.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее допустил появление отверстия на МКС из-за действий инопланетян.